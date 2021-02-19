Бра Vitaluce V5155-1/6A, 6хЕ14 макс. 40Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|VITALUCE
|Тип товара
|Настенные светильники
|Тип светильника
|бра
|Стиль
|хрусталь
|Количество ламп
|6
|Тип цоколя
|E14
|Максимальная мощность лампы, Вт
|40
|Материал основания
|металл
|Материал плафона/абажура
|хрусталь
|Высота, см
|68
|Длина, см
|17
|Форма
|каскад
|Цвет каркаса
|черный матовый
|Цвет плафона
|дымчатый
|Ширина, см
|32
|Вес, кг
|3.6
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв