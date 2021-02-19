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Бра V2367/1A, 1xE14 макс. 60Вт

Артикул: 309195
Vitaluce: распродажа остатков склада
Бра Vitaluce V2367/1A, 1xE14 макс. 60Вт
1 340 руб. 
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309195
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БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см34
Длина, см21
Декоративные элементыподвески
Формаподсвечники
Цвет каркасазолото
Ширина, см12
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 60 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв. м.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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