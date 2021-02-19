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Бра V5254/1A 1xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309183
Vitaluce: распродажа остатков склада
Бра Vitaluce V5254/1A 1xE14 макс. 40Вт
2 350 руб. 
2 830 руб. 
Купить
+ 78 КэтКоинов
Артикул: 309183
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция V5254
filter_noneТовар входит в коллекцию V5254
БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильниканастенный светильник
Стильхай-тек
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см25
Длина, см20
Формацилиндр
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см16
Вес, кг0.88
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 40 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв. м.


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Бра V5254/1A 1xE14 макс. 40Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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