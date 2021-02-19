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Люстра Vitaluce V4547-0/6PL, 6хЕ27 макс. 40Вт

Артикул: 309160
Люстра Vitaluce V4547-0/6PL, 6хЕ27 макс. 40Вт
6 300 руб. 

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Артикул: 309160
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 263 руб./месяц 
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Коллекция V4547
filter_noneТовар входит в коллекцию V4547

Коллекция V4547

БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильпаук
Количество ламп6
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасабелый
Материал основанияметалл
Высота, см156
Длина, см18
Формакруг
Ширина, см18
Вес, кг1.1
Люстра в стиле паук. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 12 кв.м. Общая мощность - 240 Вт.


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Люстра Vitaluce V4547-0/6PL, 6хЕ27 макс. 40Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6300 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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