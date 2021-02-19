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Светильник настольный Vitaluce V4346-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309140
Vitaluce: распродажа остатков склада
Светильник настольный Vitaluce V4346-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт
840 руб. 
980 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309140
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадекоративная
Стильлофт
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см30
Длина, см18
Ширина, см18
Вес, кг0.3
Декоративная настольная лампа, выполненная в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Мощность - 60 Вт.


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Светильник настольный Vitaluce V4346-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт - данный товар вы можете купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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