Люстра Vitaluce V4261-1/10PL, 10хЕ27 макс. 60Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|VITALUCE
|Тип товара
|Люстры
|Тип светильника
|подвес
|Стиль
|лофт
|Количество ламп
|10
|Тип цоколя
|E27
|Максимальная мощность лампы, Вт
|60
|Цвет каркаса
|черный матовый
|Материал основания
|металл
|Высота, см
|26
|Длина, см
|64
|Форма
|круг
|Ширина, см
|64
|Вес, кг
|1.48
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