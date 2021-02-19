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Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см

Артикул: 308857
  • Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 1
  • Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 2
  • Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 3
  • Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 4
  • Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 5
Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 1
Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 2
Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 3
Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 4
Тумба подвесная Iddis Mirro MIR80W2i95, 80см - фото 5
11 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308857
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Коллекция Mirro
filter_noneТовар входит в коллекцию Mirro
БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм545
Покрытие фасадаэмаль
Цвет фурнитурыХром
Цвет изделияБелый/дерево
Форма умывальникапрямоугольная
Тумба под накладной умывальникда
Толщина фасада16 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Тип умывальниканакладной
Система храненияящики
Покрытие боковинСруктурный ЛДСП
Длина изделия, мм454
Открытые полкинет
Основной материалВЛДСП
Ориентацияуниверсальный
Организация внутреннего пространства (описание)1 выдвижной ящик, 1 внутренний ящик без доводчика, перекатной организатор внутри ящика
Наличие ручкида
Материал боковинВЛДСП
Комплект ножекнет
Количество ящиков2
Дополнительный материалВЛДСП
КомплектТумба - 1 шт., Ящик внешний - 1 шт., Ящик внутренний - 1 шт., Перекатной ящик - 1 шт., Ручка - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Тумба с плоским умывальником для ванной комнаты, подвесная. Размеры тумбы: 438х789х555 мм (ДхШхВ). Размеры умывальника: 465х800 мм (ДхШ). , Фасад ЛДСП 16мм, эмаль, цвет белый глянец. Боковины ЛДСП 16 мм, под дерево. Выдвижной ящик с механизмом плавного доведения, внутренний ящик для мелочей без доводчика, перекатной организатор. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки. В комплекте умывальник арт. 0138000i28.


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