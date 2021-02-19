Зеркало Iddis Cloud CLO6000i98 60см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мебель для ванной комнаты
|Высота изделия, мм
|700
|Длина изделия, мм
|35
|Дополнительный материал
|сталь
|Зеркало с полочкой
|нет
|Ориентация
|универсальный
|Основной материал
|зеркальное полотно
|Открытые полки
|нет
|Подсветка в комплекте
|да
|Термообогрев зеркала
|да
|Цвет изделия
|черный
|Комплект
|Зеркало - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект электроподготовки с термообогревом - 1 шт., Сенсорный выключатель - 1 шт., LED подсветка - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
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