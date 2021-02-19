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Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см

Артикул: 308838
  • Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 1
  • Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 2
  • Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 3
  • Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 4
  • Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 5
Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 1
Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 2
Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 3
Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 4
Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см - фото 5
15 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308838
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Коллекция Calipso
filter_noneТовар входит в коллекцию Calipso

Коллекция Calipso

БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Бельевая корзинанет
Основной материалМДФ/ВЛДСП
Цвет фурнитурыХром
Цвет изделиябелый
Толщина фасада16 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Система храненияДверки + ящики
Покрытие фасадаэмаль
Покрытие боковинэмаль
Ориентацияправая
Высота изделия, мм1500
Организация внутреннего пространства (описание)1 дверца, 2 выдвижных ящика, стеклянные полки
Наличие ручкида
Материал боковинВЛДСП
Комплект ножекнет
Количество ящиков2
Дополнительный материалстекло
Длина изделия, мм310
КомплектПенал - 1 шт., Дверца - 1 шт., Вкладные полки стекло - 2 шт., Жесткая полка ЛДСП - 1 шт., Ручки - 2 шт., Ящики - 2 шт., Комплект крепежей -1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Пенал для ванной комнаты, подвесной. Цвет белый. Размеры: 310х400х1500 мм (ДхШхВ). Фасады МДФ 19 мм в эмали (цвет белый глянец). Корпус влагостойкий ЛДСП 16 мм в эмали. Стеклянные полки 4 мм с фиксаторами. Ящики с доводчиками. Петли с доводчиками. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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