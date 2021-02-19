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Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см

Артикул: 308833
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  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 2
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 3
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 4
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 5
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 6
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 7
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 8
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 9
  • Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 10
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 1
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 2
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 3
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 4
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 5
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 6
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 7
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 8
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 9
Тумба подвесная Iddis Cloud CLO10W1i95, 100см - фото 10
14 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308833
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Коллекция Cloud
filter_noneТовар входит в коллекцию Cloud

Коллекция Cloud

БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм500
Длина изделия, мм455
Дополнительный материалВЛДСП
Количество ящиков2
Комплект ножекнет
Материал боковинВЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)2 внешних ящика. В верхнем ящике расположен ограничитель под сифон, в нижнем ящике - перекатной организатор
Основной материалМДФ/ВЛДСП
Покрытие фасадаэмаль
Система храненияящики
Толщина фасада16 мм
Тумба под накладной умывальникда
Форма умывальникапрямоугольная
Цвет изделиябелый
КомплектТумба - 1 шт. , Ящик - 2 шт., Ручки - 2 шт., Вкладной ящик - 1 шт., Ограничитель под сифон - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Тумба для ванной комнаты, подвесная. Размеры: 455х1003х500 мм (ДхШхВ). Фасад МДФ 19 мм в эмали (белая), фрезеровка. Корпус влагостойкий ЛДСП 16 мм в эмали. Интегрированные ручки. Два выдвижных ящика с механизмом плавного доведения. Пластиковый ограничитель под сифон в верхнем ящике. Перекатной организатор в нижнем ящике. Навесы усиленные с планкой. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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