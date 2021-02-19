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Дозатор для жидкого мыла Milardo Solomon SOLSMG0M46

Артикул: 308541
Дозатор для жидкого мыла Milardo Solomon SOLSMG0M46
1 450 руб. 

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Артикул: 308541
В наличии
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Коллекция Solomon
filter_noneТовар входит в коллекцию Solomon
БрендMilardo
Тип товараДозаторы для жидкого мыла
Исполнениеметалл/стекло
Установка (монтаж)настольные
Длина, см12.1
Ширина, см6.8
Высота, см16
Вес, кг0.42
Дозатор для жидкого мыла матовое стекло сплав металлов Milardo Solomon MI SOLSMG0M46 изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его долгий срок службы. Через стекло отлично виден уровень мыла, что удобно для своевременной заправки. Никель-хромовое покрытие обеспечивает красивый зеркальный блеск металлических элементов и препятствует образованию коррозии.


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Самовывоз невозможен
Дозатор для жидкого мыла Milardo Solomon SOLSMG0M46 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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