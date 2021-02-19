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Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F

Артикул: 308497
  • Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 1
  • Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 2
  • Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 3
  • Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 4
  • Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 5
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 1
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 2
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 3
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 4
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - фото 5
1 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308497
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSoundmax
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелиесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)нет
Поддержка Androidнет
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная180 Вт
ВходыAUX
ВыходыRCA
Длина, см10
Ширина, см18
Высота, см5
Автопроигрыватель наполнит салон вашего автомобиля звуком высокого качества. Панель управления модели имеет традиционную компоновку и классический дизайн. В наличии подсветка. Автопроигрыватель соответствует типоразмеру 1DIN. Аудиоустройства 1DIN можно установить в подавляющее большинство моделей транспортных средств.


Теги товара: 1 din, с usb, с aux, 1 din и bluetooth


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Soundmax SM-CCR3073F - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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