Видеорегистратор Navitel MR150NV

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|Бренд
|Navitel
|Тип товара
|Видеорегистратор (2 в 1)
|Конструкция
|зеркало заднего вида
|Наличие GPS
|нет
|Угол обзора
|120°
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Диагональ экрана, дюйм
|4.5
|Режим записи
|циклическая
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Наличие экрана
|да
|Кол-во камер
|1
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920?1080
|Страна производства
|Китай
|Скрытая установка
|нет
|Ночная съемка
|нет
|Wi-Fi
|нет
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Комплектация
|видеорегистратор, крепеж, автомобильный адаптер питания, кабель USB, салфетка, карты NAVITEL
|Камера заднего вида
|нет
|Емкость аккумулятора
|300 мАч
|Датчик движения
|есть
|Выносная камера
|нет
|Длина, см
|8.6
|Ширина, см
|31
|Высота, см
|3.9
|Вес, кг
|0.215
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