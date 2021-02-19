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Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный

Артикул: 308393
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 1
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 2
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 3
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 4
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 5
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото 6
3 616 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308393
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендDigma
Тип товараВидеорегистратор
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Наличие GPSнет
Угол обзора150°
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм3
Режим записициклическая
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Наличие экранада
Наличие радар детекторанет
Кол-во камер2
Наличие ГЛОНАССнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920?1080
Страна производстваКитай
Скрытая установканет
Наличие встроенного микрофонада
Wi-Fiнет
Навигаторнет
Комплектациявидеорегистратор FreeDrive 207 DUAL NIGHT FHD, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон
Камера заднего видаесть
Емкость аккумулятора200 мАч
Датчик движенияесть
Выносная камераесть
Длина, см5.2
Ширина, см9
Высота, см3.6
Вес, кг0.065
Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD - компактный автомобильный видеорегистратор. Регистратор имеет IPS дисплей с диагональю 3 и процессор GP6248. Имеется 2 камеры с матрицей SC2363. Разрешением первой камеры - 2 Мп. Разрешение записи составляет 1920x1080 пикселей. Угол обзора первой камеры составляет 150 градусов, разрешение второй камеры - 0.3 Мп. Запись осуществляется в формате HD1080p, максимальное количество кадров в секунду - 30 кад/сек. Регистратор работает с картами памяти microSD объемом до 32 ГБ. Также имеется датчик G-shock, датчик движения, возможность сделать фотоснимок, встроенный микрофон и динамик. Питание осуществляется от гнезда прикуривателя. Емкость встроенной резервной батареи - 200 mAh.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3616 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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