Зарядное устройство Вымпел 56

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Интеллектуальное многоэтапное зарядное устройство с возможностью диагностики АКБ, проверки генератора и проведения стартерного теста. Подходит для заряда в автоматическом режиме стартерных и тяговых кислотных 12 В АКБ любой емкости, стандартных WET, EFB, Ca/Ca с напряжением в конце заряда 14,8 В, а также AGM и GEL аккумуляторов с напряжением в конце заряда 14,1 В.

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