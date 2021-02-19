Зарядное устройство Вымпел 56

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Вымпел
|Тип товара
|Зарядное устройство
|Вес, кг
|1
|Высота, см
|8.5
|Длина, см
|20
|Индикатор заряда
|есть
|Комплектация
|зарядное устройство, документация, упаковка
|Ширина, см
|15.5
|Особенности
|максимальный ток 20 А
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