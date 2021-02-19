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Наручные часы Casio EFV-590L-1AVUEF

Артикул: 308140
Наручные часы Casio EFV-590L-1AVUEF
10 590 руб. 

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6 950 руб. 

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Артикул: 308140
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядEdifice
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, индикация даты
Прочееразмеры 44x50.60x11.20 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатачерный
Кварцевый хронограф. Секундомер. Отображение даты: число. Подсветка дисплея, стрелок.


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Наручные часы Casio EFV-590L-1AVUEF - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10590 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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