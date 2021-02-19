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Наручные часы Casio BGA-260-3AER

Артикул: 307998
Наручные часы Casio BGA-260-3AER
11 790 руб. 

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Артикул: 307998
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 492 руб./месяц 
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Коллекция BGA-260
filter_noneТовар входит в коллекцию BGA-260

Коллекция BGA-260

БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядBaby-G
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 100
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыарабские
Противоударныеда
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевый хронограф
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник, индикация даты и дня недели
Прочееразмеры 42.40x46.10x12.30 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазеленый
Цвет циферблатасерый
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, день недели. Подсветка дисплея.


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Наручные часы Casio BGA-260-3AER - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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