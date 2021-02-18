Кастрюля BergHOFF Geminis Scala 2,7л 2306178

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Berghoff
|Тип товара
|Объем, л
|2,7
|Высота, см
|9,5
|Диаметр, см
|20
|Вес, кг
|1,8
|Материал корпуса
|литой алюминий
|Внутреннее покрытие
|антипригарное керамическое
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|стекло
|Материал ручки (-ек)
|литой алюминий
|Слив
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
|Страна производства
|Китай
|Цвет
|черный
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