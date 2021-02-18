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Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160

Артикул: 307403
  • Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160 - фото 1
  • Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160 - фото 2
Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160 - фото 1
Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160 - фото 2
1 970 руб. 
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 307403
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараСковороды
Объем, л1,7
Высота, см5,5
Диаметр, см24
Вес, кг2,26
Материал корпусакатаный алюминий
Внутреннее покрытиеферногрин
Крышка в комплектенет
Съемная ручканет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности. Высококачественное многослойное антипригарное покрытие позволяет готовить с пользой для здоровья на минимальном количестве масла. Дно оптимально для приготовления на индукционных плитах, а также для любых других видов плит. Ненагревающаяся ручка обеспечат безопасный и удобный захват.


Теги товара: 24 см


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