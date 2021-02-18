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Доска разделочная BergHOFF Studio 25*25*1,5см 8500164

Артикул: 307337
Доска разделочная BergHOFF Studio 25*25*1,5см 8500164
1 210 руб. 
1 740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307337
В наличии
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Коллекция Studio
filter_noneТовар входит в коллекцию Studio

Коллекция Studio

БрендBerghoff
Тип товараРазделочные доски
Материалбамбук, силикон
Размер (ДхШхГ), см25x25x1.5
Применениеуниверсальная
Небольшая удобная доска для широкого спектра работ. Силиконовый контур позволяет хранить на кухне, не переживая, что доска размокнет.


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Доска разделочная BergHOFF Studio 25*25*1,5см 8500164 - этот товар вы можете купить по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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