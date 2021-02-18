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Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011

Артикул: 307330
  • Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 1
  • Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 2
  • Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 3
  • Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 4
Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 1
Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 2
Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 3
Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - фото 4
1 220 руб. 
1 750 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307330
В наличии
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Коллекция Eclipse
filter_noneТовар входит в коллекцию Eclipse

Коллекция Eclipse

БрендBerghoff
Тип товара
Длина лезвия, мм120
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиякерамика
Материал ручки (-ек)АБС-пластик с покрытием из термопластичной резины
Керамические ножи удивительно легкие и необыкновенно острые. Они остаются острыми дольше, чем другие типы лезвий. Этот материал нейтрален и не передает запахи и вкусы от одних продуктов к другим. Очень легкие и хорошо сбалансированные, с типичной для линии Eclipse изогнутой рукояткой. Все это не только заботится об их визуальной привлекательности, но также повышает их эргономичность. В комплекте защитный футляр для удобного хранения и дополнительной безопасности.


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Самовывоз невозможен
Нож для томатов BergHOFF Eclipse 12см 3700011 - этот товар вы можете купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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