Терка BergHOFF Leo ультра-крупная 3950203

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведены из прочного пластика, нержавеющей стали, бамбука, пробки и пригодны для использования на любых кухонных досках, посуде и подносах. С помощью стильных, функциональных и практичных приспособлений из серии Leo можно быстро и легко лепить равиоли, формировать пельмени или пирожки с симметричной фигурной кромкой, мелко и ровно резать зелень, аккуратно измельчать овощи, фрукты, сыр и другие продукты. Удобные ручки из пластика или натурального дерева имеют эргономичную форму и не выскальзывают из рук в процессе готовки. Все изделия из коллекции Leo подходят для мытья в посудомоечной машине.
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, Столовые приборы
, Чайники заварочные
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