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Ложка сервировочная BergHOFF Essentials Duet 1301062

Артикул: 307112
Ложка сервировочная BergHOFF Essentials Duet 1301062
860 руб. 
1 230 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307112
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Essentials
filter_noneТовар входит в коллекцию Essentials

Коллекция Essentials

БрендBerghoff
Тип товараЛожки сервировочные
Материалнержавеющая сталь
Количество предметов в наборе1
Количество персон1
Можно мыть в посудомоечной машиненет
Сервировочная ложка длиной 32,5 см. Выполнена из нержавеющей стали профессионального качества, что делает ее очень прочной, гигиеничной и простой в очистке. Эргономичный дизайн для контроля и комфорта в использовании. Петля для удобного хранения. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла.


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Самовывоз невозможен
Ложка сервировочная BergHOFF Essentials Duet 1301062 - стоимость товара 860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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