Автомобильная антенна Megajet ML-145 MAG-125

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MegaJet ML-145-N MAG-125 Автомобильная антенна гражданской связи (27МГц) с магнитным креплением диаметром 127 мм, для установки на крышу транспортного средства. Антенна представляет из себя ребрендированный продукт из линейки итальянского производителя Sirio Antenne. Штырь антенны MegaJet ML-145-N MAG-125 изготовлен из нержавеющей стали. Антенна обеспечивает дальность уверенной связи ~ 3-5 км.

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