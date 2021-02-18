FM-трансмиттер ACV FMT-116B

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Автомобильный FM-Трансмиттер с Bluetooth Handsfree и зарядным USB-портом 5V/2.4A. Рабочее напряжение 12В~24В (постоянный ток), работает от автомобильного прикуривателя. Функция Bluetooth приёмника для беспроводной передачи музыки с вашего смартфона на любую автомагнитолу по FM каналу.

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