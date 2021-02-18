Комплект для инсталляции AM.PM Spirit IS301.701738

Сеты AM.PM с узкой инсталляцией с подвесным унитазом Spirit FlashClean. Надежная цельная рама шириной 41см более универсальна по сравнению с широкими рамами 50см - подходит для монтажа в узких пространствах. Установленный ресурс - минимум на 150 000 циклов (примерно 20 лет эксплуатации). Полностью готовый к установке комплект: максимально полная комплектация, включающая в себя все крепления, патрубки, заглушки для входной и фановой трубы, звукоизолирующую прокладку, ревизионный короб. Подвесной унитаз Spirit FlashClean компактной проекции c супер-гигиеничным безободковым смывом. Быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт в комплекте.