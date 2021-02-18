Унитаз подвесной AM.PM Inspire 2.0 C50A1700SC

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Дозатор для жидкого мыла AM.PM Inspire 2.0 A50A36900 Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполне...

Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполне...

Держатель для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A32600 Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполне...

Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполне...

Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполне...

Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполне...

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчине...

Душевая система AM.PM Inspire 2.0 F0750A100 Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчине...

Современный дизайн и новая квадратная форма в керамике АМ.РМ. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100 % гигиеничности, 0% брызг. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: превосходная глазуровка даже визуально скрытых зон. В комплекте идёт быстросъёмное сиденье из дюропласта с функцией микролифта. Актуальный дизайн сиденья slim с однокнопочным механизмом быстрого снятия.

Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 100 ламп, 10... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 50 ламп, 5 м... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Унитаз подвесной AM.PM Inspire 2.0 C50A1700SC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.