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Смеситель для душа WasserKRAFT Isar 1351 9062512

Артикул: 306921
  • Смеситель для душа WasserKRAFT Isar 1351 9062512 - фото 1
  • Смеситель для душа WasserKRAFT Isar 1351 9062512 - фото 2
Смеситель для душа WasserKRAFT Isar 1351 9062512 - фото 1
Смеситель для душа WasserKRAFT Isar 1351 9062512 - фото 2
6 040 руб. 
Купить
+ 74 КэтКоинов
Артикул: 306921
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Isar
filter_noneТовар входит в коллекцию Isar

Коллекция Isar

БрендWasserKRAFT
Тип товараСмесители для душа
Аэратор в комплектенет
Монтажнастенный
Термостатнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйда
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностискрытый монтаж
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Германия
Тип управленияоднорычажный
Цветбронза
Длина, см13.5
Ширина, см12.4
Высота, см13.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для душа WasserKRAFT Isar 1351 9062512 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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