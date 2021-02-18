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Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654

Артикул: 306915
  • Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 1
  • Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 2
  • Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 3
  • Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 4
  • Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 5
  • Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 6
Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 1
Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 2
Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 3
Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 4
Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 5
Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - фото 6
13 180 руб. 

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Артикул: 306915
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараЕршики
Исполнениеметалл/стекло
Установка (монтаж)напольные
Длина, см37.5
Ширина, см22
Высота, см83.3
В комплект входят два держателя туалетной бумаги: с крышкой и без крышки. При монтаже необходимо выбрать одно из изделий. Вы сами формируете свою напольную стойку так, как Вам будет удобно.


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Напольная стойка WasserKRAFT K-1264BLACK 9062654 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13180 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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