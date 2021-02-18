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Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л

Артикул: 306656
  • Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото 1
  • Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото 2
  • Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото 3
Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото 1
Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото 2
Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото 3
3 200 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 306656
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBollire
Тип товара
Объем, л5,2
Диаметр, см21,5
Вес, кг1,1
Материал корпусанержавеющая сталь AISI 304
Внутреннее покрытиенет
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло и нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Bollire – начинающий лидер по разработке и продаже кухонной посуды в странах Евросоюза, России, Белорусии. Бренд Bollire основан латвийцами Вячеславом Игнатьевым и Андреем Колосковым в 2015 году. Центральный офис Bollire расположен в г. Рига (Латвия).


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - по цене 3200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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