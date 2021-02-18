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Кастрюля Bollire BR-1004 7,1л

Артикул: 306628
Кастрюля Bollire BR-1004 7,1л
2 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306628
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBollire
Тип товара
Объем, л7,1
Диаметр, см28
Материал корпусакованый алюминий
Внутреннее покрытиеPFLUON Marble - трехслойное, износостойкое антипригарное покрытие
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)бакелит, с покрытием SOFT TOUCH
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветчерный гранит
Кастрюля Bollire Venezia BR-1004 7,1 л - алюминиевая кастрюля, 7.10 л, антипригарное покрытие, многослойное дно, подходит для индукционных плит. Доставка кастрюля bollire venezia br-1004 7,1 л по городу Санкт-Петербург и другим городам России.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Bollire BR-1004 7,1л – стоимость товара 2690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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