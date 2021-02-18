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Массажная подушка ZENET ZET-725

Артикул: 306453
  • Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 1
  • Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 2
  • Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 3
  • Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 4
  • Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 5
  • Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 6
Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 1
Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 2
Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 3
Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 4
Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 5
Массажная подушка ZENET ZET-725 - фото 6
4 010 руб. 
Купить
+ 97 КэтКоинов
Артикул: 306453
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля плеч, для спины, для шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоКитай
Высота, см13
Длина, см35
Материалпластик, текстиль
Функции и режимыпрогрев
Ширина, см27
Вес, кг1.5
Массажная подушка ZENET ZET-725 - прекрасное подарок для здоровья!. Благодаря особой форме, подушка поддерживает анатомически правильное положение тела, предотвращая нарушение циркуляции или появление застоев крови. Массажный механизм шиацу оснащён четырьмя шарами из нефритового материала, которые вращаются в разные стороны, обеспечивая комфортный 3-D массаж. Принцип массажа шиацу поможет снять стресс или усталость в мышцах шеи, плечах, спине, бедрах и ногах. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная подушка ZENET ZET-725 - по цене 4010 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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