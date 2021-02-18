Фазоинвертор ACV SW39-1106

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Фазоинвертор
|Высота, см
|13.3
|Длина, см
|19
|Ширина, см
|13.3
|Дополнительно
|внутренний диаметр 80 мм
|Особенности
|материал - пластик
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