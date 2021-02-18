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Инфракрасный термометр xo ux-a-01

Артикул: 306393
Инфракрасный термометр xo ux-a-01
1 200 руб. 
4 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306393
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNoname
Тип товараТермометр
Тип термометраинфракрасный
Способы измерениябесконтактный
Высота, см4.3
Диапазон измерений, град.от 0 до +60
Погрешность измерения, град.0.3
ЖК-дисплейесть
Гибкий наконечникнет
Память последнего измеренияесть
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкостиесть
Футляр в комплектеесть
Время измерения, мин.0.016
Длина, см13.4
Ширина, см8.2
Вес, кг0.15

Внутренний блок 12 листов плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги имеет линовку в клетку с полями. Обложка также изготовлена из офсета плотностью 80 г/м2. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.

Данный товар относится к уровню качества "стандарт".

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Самовывоз невозможен
Инфракрасный термометр xo ux-a-01 – стоимость товара 1200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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