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Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л

Артикул: 306360
  • Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото 1
  • Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото 2
  • Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото 3
Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото 1
Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото 2
Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото 3
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306360
В наличии
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Коллекция Florestina
filter_noneТовар входит в коллекцию Florestina

Коллекция Florestina

БрендEsprado
Тип товараКухонная утварь
Материалкостяной фарфор
Особенностиможно использовать в СВЧ-печи, можно мыть в посудомоечной машине
Типсахарницы
Сдержанный блеск серебра в сочетании с утонченными узорами на идеальном фоне из высококачественного костяного фарфора в коллекции – европейская изысканность коллекции Florestina превратит в торжество даже самый обычный ужин.


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Самовывоз невозможен
Сахарница Esprado Florestina FLOL35SE307 0,35л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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