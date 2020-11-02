Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Охранно-поисковый маяк StarLine M17 Глонасс,GPS

Артикул: 29425
Охранно-поисковый маяк StarLine M17 Глонасс,GPS
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 29425
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендStarLine
Тип товараОхранно-поисковый маяк
Размеры, мм100x50x20
Элементы питанияCR123A
Состояние товарановый

Поисково-мониторинговый маяк StarLine M17 — охранно-мониторинговый маяк — это точность определения координат даже в самых сложных условиях, бесплатный мониторинг транспортных средств на сервере www.starline-online.ru, удобство интеграции в бортовую сеть легкового и грузового автотранспорта.

Инновационный охранно-мониторинговый маяк StarLine M17 GPS - ГЛОНАСС вобрал в себя наилучшие свойства и характеристики мировых лидеров в качестве стандарта. Но только StarLine M17 GPS - ГЛОНАСС обладает уникальными преимуществами:

 

ТЕЛЕМАТИКА Удивительная простота и удобство настройки, быстрый старт, а также автоматическое обновление программного обеспечения благодаря телематическому сервису www.mayak.mobi
ИНТЕЛЛЕКТ Мощный ARM процессор позволяет реализовать элементы искусственного интеллекта. Автоматическая установка внутреннего времени, параметров подключения к сети Интернет, автоматический контроль баланса и уведомление о необходимости пополнения счета
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Уникальная GPS-антенна и применение технологии A-GPS обеспечивает сверхчувствительность и почти моментальное определение точных координат даже в самых сложных условиях
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Удобство интеграции в бортовую сеть легкового автомобиля (+12В) и грузового транспорта (+24В). При отключении от бортовой сети Маяк  автоматически  переходит на внутреннее питание. Обладает рекордной энергоэкономичностью
МОНИТОРИНГ StarLine - это:
-Бесплатный мониторинг транспортных средств  www.starline-online.ru
-Неограниченное количество контролируемых транспортных средств в Вашем личном кабинете сайта
-Информация о перемещениях хранится более двух месяцев
-В случае потери сигналов спутников, черный ящик сохраняет в памяти маяка информацию о маршруте
-Термостойкая SIM-карта с бесплатным роумингом и безлимитным интернет-трафиком (уже установлена)


    Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

    Отзывы
    Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
    информацией о товаре на основе своего опыта.
    Станьте первым, кто оставил отзыв.

    Оставить отзыв

    Самовывоз невозможен
    Охранно-поисковый маяк StarLine M17 Глонасс,GPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

    Похожие товары

    Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
    Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
    Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
    Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
    КотоФото
    Принимаем банковские карты
    Принимаем банковские карты
    Банк-партнер
    Банк-партнер
    Яндекс.Маркет
    Мы на Яндекс.Маркете

    Телефон для звонков в Краснодаре

    8 (861) 205-74-98

    Круглосуточная горячая линия

    8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

    Электронная почта

    info@kotofoto.ru

    Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
    Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
    Загрузка...
    Загрузка...