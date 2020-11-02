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|Бренд
|ARNICA
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|зеленый
|Дополнительный цвет
|черный
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|аквафильтр
|Емкость пылесборника
|1.2 л
|Регулятор мощности
|нет
|Потребляемая мощность, Вт
|2400
|Мощность всасывания, Вт
|350
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|79
|Комплектация
|турбощетка в комплекте/фильтр тонкой очистки
|Длина сетевого шнура
|5.7 м
|Вес, кг
|7,1
|Размеры (ВxШxГ), см
|33х47,5х32
Пылесос Arnica Bora 4000 - пылесос для сухой уборки с аквафильтром. Надежный помощник в уборке помещений. Во время уборки пылесосом Arnica Bora 4000 пыль попадает внутрь водяного контейнера, вам не придется больше контактировать с облаками пыли в воздухе, вы легко можете проконтролировать, не втянул ли ваш уборщик чего-нибудь ценного. Пылесос Arnica Bora 4000 идеальное решение для любителей домашних животных.Особенности:
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