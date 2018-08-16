Навигатор туристический Garmin GPSMAP 64ST Russian

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|Бренд
|Garmin
|Тип товара
|Навигатор туристический
|Вес, кг
|260 г
Описание
Прочный портативный навигатор с GPS, GLONASS и возможностью беспроводного подключения
Цветной экран 2.6" с отличным качеством изображения даже при солнечном свете
Высокочувствительный GPS и GLONASS приемник с антенной quad helix
Предзагруженные карты "Дороги России ТОПО" плюс годовая подписка на спутниковые изображения BirdsEye
3-осевой компас с барометрическим альтиметром
Возможности беспроводного подключения через Bluetooth®или ANT+™
Модель GPSMAP 64st включает цветной экран с диагональю 2.6” и отличным качеством изображения даже при солнечном свете, а также высокочувствительный приемник GPS и GLONASS с антенной quad helix для превосходного приема. Навигатор GPSMAP 64st оснащен электронным 3-осевым компасом, барометрическим альтиметром и возможностями беспроводного подключения. Устройство поставляется с предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye.
Изучайте местность
Устройство GPSMAP 64st поставляется с встроенной базовой картой мира с затененным рельефом и предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" плюс подписка на 1 год на спутниковые изображения BirdsEye. Таким образом, у Вас под рукой будут все необходимые инструменты для пешего туризма и альпинизма. Карты включают в себя национальные, государственные или местные парки и леса, контуры рельефа, информацию о высоте, тропы, реки, озера и различные объекты.
Информация об азимуте
Навигатор GPSMAP 64st оснащен встроенным электронным 3-осевым компасом с компенсацией: Вы будете получать точные показания направления даже в том случае, если Вы перемещаетесь и не держите прибор ровно. Барометрический альтиметр отслеживает изменения барометрического давления для точного определения высоты. Используя график барометрического давления в зависимости от времени, Вы можете следить за изменениями погоды.
Беспроводной обмен данными
Вы можете обмениваться маршрутными точками, треками, маршрутами и тайниками с другими совместимыми устройствами по беспроводному каналу связи. Таким образом, Ваши друзья смогут получить удовольствие от Вашего любимого туристического маршрута или тайника, не дожидаясь подключения к компьютеру. Просто нажмите кнопку «передача» для отправки информации на другой портативный прибор Garmin.
Модель GPSMAP 64st также подключается к таким устройствам Garmin, какVIRB™ и различные датчики (например,tempe™, шагомер и пульсометр).
Оставайтесь на связи
Благодаря функции “Smart Notification” (дословно – умное оповещение) Вы сможете принимать электронные письма, текстовые сообщения и предупреждения с совместимого телефона iPhone® 4s (или поздние версии). Вы всегда будете на связи, и Вам не придется доставать смартфон из рюкзака, чтобы прочесть СМС-ку.
Расчет местоположения
С помощью антенны quad helix и высокочувствительного приемника GPS и GLONASS прибор GPSMAP 64st быстро и точно рассчитывает Ваше местоположение, не теряя сигнал даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – Вы можете полностью полагаться на GPSMAP 64st и в глухом лесу, и около высоких зданий и деревьев.
Добавление карт
Модель GPSMAP 64st поставляется со встроенной базовой картой мира с затененным рельефом, предзагруженной картой "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye с реалистичной фотографической картинкой. Используя внутреннюю память 8 GB и слот для дополнительных карт памяти microSD™ Вы можете легко добавить другие подробные карты – топографические, морские и автомобильные. Любители пешего туризма могут выбрать карты TOPO 24K, яхтсмены оценят карты BlueChart® g2, а автомобилистам рекомендуем остановиться на дорожных картах City Navigator NT® (см. закладку «Карты»). Кроме того, модель 64st совместима с Garmin Custom Maps – картографическим форматом, который позволяет бесплатно преобразовывать бумажные и электронные карты в загружаемые карты для устройства.
Геокэшинг
Прибор GPSMAP 64st включает все необходимое для геокэшинга - 250,000 предзагруженных тайников с подсказками и описаниями с сайта Geocaching.com и батарею с периодом работы 16 часов. Отказавшись от бумажных распечаток, Вы не только вносите свой вклад в охрану окружающей среды, но также повышаете эффективность геокэшинга. Устройство GPSMAP 64st позволяет хранить и отображать основную информацию, включая местоположение, рельеф, уровень сложности, подсказки и описания. Вам не придется вводить координаты вручную и носить с собой распечатки! Компактный и легкий прибор 64st станет отличным компаньоном для Ваших приключений.
Планируйте следующее путешествие
Займитесь планированием следующего путешествия с BaseCamp™ - программой, предназначенной для просмотра и организации карт, маршрутных точек, маршрутов и треков. Это бесплатное программное обеспечение также позволяет создавать приключения Garmin Adventures, которыми Вы можете обмениваться с друзьями и близкими. BaseCamp отображает на экране Вашего компьютера топографические карты в формате 2-D или 3-D, включая контурные линии и профили высоты. Кроме того, программа позволяет загрузить в прибор неограниченное количество спутниковых изображений (при наличии подписки BirdsEye).
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16.08.2018
Водонепроницаемый корпус, АА, ГЛОАНАСС, сторонние карты.
Недостатки:
Медленно работает через USB, модель вроде новая, могли б 3.0 прикрутить...Поиск адресов хромает.
Комментарий:
Для туризма (охота, грибы и тд) отличная модель, и без ГЛОАНАССа прекрасно работает. На АКБ 2700ma в режиме ГЛОАНАСС 16-17 часов, GPS 20-22 примерно.
16.08.2018
Поддержка двух стандартов GPS и GLONASS. Устойчивый сигнал. Аккумуляторы АА. Слот для Micro SD (можно загрузить народные карты). Аппаратный 3-осевой компас с компенсацией. Кнопочный интерфейс.
Недостатки:
Старый и медленный USB. Низкое разрешение экрана.
Комментарий:
Покупал для туризма и рыбалки. В использовании месяц. Пока нареканий нет. Конечно, где есть сигнал сотовой связи на смартфоне порой удобнее, но стоит углубиться в тайгу или уйти на лодке в море на дальние острова смартфон превращается в ненужную безделушку и вот тогда понимаешь за что платил деньги покупая 64-ку. Кнопочный интерфейс-надежнее не бывает. Попробуйте в дождь на сенсорном экране поработать или зимой в море а перчатках.
16.08.2018
Цепкий сигнал, хорошо защищенный корпус, оптимальный ресурс при использовании NiMH аккумуляторов.
Недостатки:
Не может нормально работать с литиевыми батарейками.
Комментарий:
Обратите внимание!
Данная модель выводит из строя литиевые батарейки, при этом зачастую даже не включаясь. Такая проблема была отмечена на обоих оказавшихся в моих руках навигаторах. Настоятельно не рекомендую использовать литиевые батарейки в этой модели. Самый оптимальный вариант - NiMH аккумуляторы со сниженным саморазрядом.