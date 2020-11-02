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Защитная пленка для экрана Vipo для Galaxy Tab Pro 8.4 прозрачный

Артикул: 28469
Защитная пленка для экрана Vipo для Galaxy Tab Pro 8.4 прозрачный
99 руб. 
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Артикул: 28469
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVipo
Тип товараЗащитная пленка
Защитная прозрачная пленка для планшетов Vipo для Galaxy Tab Pro 8.4 защищает экран от царапин, пыли, воды и прочих внешних факторов. Пленка легко наклеивается на экран, и не оставляет пузырей. Изготовлена из высосокачественных материалов. Диагональ 8.4


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Самовывоз невозможен
Защитная пленка для экрана Vipo для Galaxy Tab Pro 8.4 прозрачный – стоимость товара 99 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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