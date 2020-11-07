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Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2

Артикул: 231475
  • Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 1
  • Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 2
  • Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 3
  • Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 4
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 1
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 2
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 3
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - фото 4
4 843 руб. 
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+ 88 КэтКоинов
Артикул: 231475
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКран-стойка
Минимальная высота, см95
Максимальная нагрузка, кг6
Амортизаторпружинный
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция крана исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. Особенностью этой модели является новая оригинальная конструкция соединительной муфты, позволяющая вставить и закрепить перекладину в трубку верхней секции стойки, увеличив таким образом, её высоту на две секции (до высоты 190 см). Мобильность конструкции обеспечивает её небольшой вес. Для противовеса, в комплектации крана-стойки предусмотрен мешок для песка. Купить кран-стойку Falcon Eyes LSB-2 можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах - предметной и макросъёмке, портретной съёмке и т. д.


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Кран-стойка Falcon Eyes LSB-2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4843 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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