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Насадка фоновая FEA-BRT BW

Артикул: 231387
  • Насадка фоновая FEA-BRT BW - фото 1
  • Насадка фоновая FEA-BRT BW - фото 2
Насадка фоновая FEA-BRT BW - фото 1
Насадка фоновая FEA-BRT BW - фото 2
1 780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231387
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараНасадка фоновая
ФормаОвальная
БайонетBowens
Размеры, см23,5х17х26
Фоновая насадка Falcon Eyes FEA-BRT BW позволяет расположить осветитель в стороне от снимаемого объекта, таким образом, чтобы сам прибор не попадал в кадр, при этом на фоне формируется равномерное по плотности световое пятно. Насадка изготовлена из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.


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Самовывоз невозможен
Насадка фоновая FEA-BRT BW – стоимость товара 1780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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