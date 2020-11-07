Отражатель Falcon Eyes CFR-32GS HL

Falcon Eyes CFR-32GS HL — двусторонний круглый отражатель (лайт-диск) с ручками, цвет — золотистый/серебристый, диаметр 82 см. Подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Особенности материала (производство Ю. Корея): плотная, упругая ткань отражателя не будет иметь заломов и отслаиваний отражающего покрытия с течением времени. В течение всего расчётного срока эксплуатации отражатель не будет иметь «провисаний», «волнистости» и пр. Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых. Отражатель найдет применение даже в пасмурную погоду. Золотистая поверхность придает отраженному свету мягкие тона, добавляет теплого света в сцену. Используется, например, для получения эффекта легкого загара кожи фотографируемого. Стальной упругий каркас находится внутри капронового кармана расположенного по периметру отражателя. Место соединения стального обруча каркаса кроме заклёпок имеет дополнительное усиление в виде металлической скобы. Диаметр отражателя в сложенном виде — 32 см. Две пластиковые рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4?, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах имеющих винт с резьбой 1/4 дюйма — без использования специального держателя. Но можно использовать и специальные держатели для отражателей из ассортимента FE. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.
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