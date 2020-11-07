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Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL

Артикул: 231306
  • Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 3
  • Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 4
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 1
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 2
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 3
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - фото 4
1 850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231306
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОтражатель
Вес, кг0,76
Высота, см120
Ширина, см90
Falcon Eyes RFR-3648S HL - односторонний овальный отражатель, цвет - серебристый, размер 90х120 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 43 см.


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Самовывоз невозможен
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648S HL - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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