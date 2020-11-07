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Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии

Артикул: 231291
  • Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 3
Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 1
Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 2
Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 3
730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231291
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОтражатель
Ширина, см15
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из алюминия, внутри отражающее серебристое покрытие. Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).


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Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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