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Переходник Falcon Eyes CA-3A для фотоаппарата

Артикул: 231267
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330 руб. 
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Артикул: 231267
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараПереходник
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см60х38
Переходник Falcon Eyes CA-3A устанавливается на накамерную фотовспышку и используется с комплектами насадок FGA-K5 и FGA-K7. Позволяет аккуратно и надежно зафиксировать светоформирующие насадки на вспышке. Крепление на вспышку осуществляется с помощью запатентованной конструкции Flex-Mount, эластичный резиновый материал обеспечивает быструю установку без применения липучек или резиновых колец.


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Переходник Falcon Eyes CA-3A для фотоаппарата - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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