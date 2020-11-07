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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Софтбоксы Falcon Eyes Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (40*40cm) с переходником для накамерных вспышек

Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (40*40cm) с переходником для накамерных вспышек

Артикул: 231151
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (40*40cm) с переходником для накамерных вспышек
2 974 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231151
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
ФормаКвадратная
Размеры, см40х40
Софтбокс EB-060 (40*40cm) быстроскладной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Представляет собой конструкцию из отражателя, рассеивателя и L-образного кронштейна. Серебристая отражающая ткань обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. В комплект входит металлический кронштейн с шаровой головкой, который позволяет наклонить, повернуть и зафиксировать софтбокс в любом положении. Кольцо кронштейна устанавливается под упругие стенки софтбокса, позволяет прокручивать и регулировать софтбокс по высоте относительно вспышки. Устанавливается на стойку со стандартным креплением (5/8), вспышка фиксируется в разъеме типа «башмак» поджимным микровинтом. Софтбокс легко и быстро раскладывается (стенки растянуты на металлических упругих ребрах, рассеиватель крепится на липучку), благодаря чему найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Эффективно используется во всех жанрах (репортаж, портрет, предметная съемка и др.). Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: большая эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет. В комплекте чехол для хранения и транспортировки.


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Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (40*40cm) с переходником для накамерных вспышек - стоимость товара 2974 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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