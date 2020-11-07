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Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп.

Артикул: 231110
  • Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 4
  • Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 5
  • Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 6
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 5
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - фото 6
1 945 руб. 
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Артикул: 231110
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
ФормаКвадратная
Байонеткрепление для вспышек с посадочным диаметром 100 мм
Размеры, см75х75
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 75х75 см. Может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет. В комплекте чехол.


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Самовывоз невозможен
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 7575 для вед.всп. - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1945 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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