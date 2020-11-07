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Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами

Артикул: 231053
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 1
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 2
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 3
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 4
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 5
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 6
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 7
  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 8
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 1
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 2
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 3
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 4
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 5
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 6
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 7
Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото 8
12 774 руб. 
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+ 170 КэтКоинов
Артикул: 231053
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТарелка портретная
Вес, кг1,5
Ширина, см56
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W это комплект модификатора света, включающий 22-дюймовую белую портретную тарелку с алюминиевым дефлектором, дополнительный перфорированный дефлектор, нейлоновый диффузор, сотовую насадку 60 и кольцо с байонетом Bowens (152 мм). Новая форма тарелки захватывает свет и фокусирует его с максимальной эффективностью. Независимо от того в каком направлении световые лучи покинули осветитель, в тарелке новой формы они все равномерно перенаправятся на объект съемки. Белая отражающая поверхность формирует мягкий рассеянный световой поток, такой эффект может потребоваться в портретной съемке. Регулируемый дефлектор устанавливается в двух положениях, что позволяет выбирать результат действия тарелки. С дополнительным нейлоновым диффузором можно получить отличный инструмент для бестеневой предметной съемки. Также, установив перфорированный диффузор, можно добавить немного прямого света к мягкому отраженному от стенок и получить дополнительные возможности для работы на открытом воздухе при ярком солнечном свете.


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Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white с сотами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12774 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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