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Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED

Артикул: 230864
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фото 1
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фото 2
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фото 3
Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фото 1
Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фото 2
Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - фото 3
2 205 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230864
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотобокс
ФормаПрямоугольная
Размеры, см40x38x36
Складной фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED раскрывает новый уровень возможностей в мобильной фотографии, подходит для съемки небольших предметов и разработан для использования не только с фотокамерами, но и со смартфонами или планшетами. Фотобокс Macro Cube 40 LED позволяет получить снимки со студийным качеством, используя смартфон и простые настройки. Применяется в предметной съемке для интернет-магазинов, печатных рекламных каталогов и т.д. Фотобокс Macro Cube 40 LED является портативной мини-студией и представляет собой белую пластиковую складную конструкцию размером 40x38x36 см и светодиодную ленту на магнитах (25 светодиодов). Фотобокс легко складывается в кейс толщиной 2,5 см, а встроенная ручка делает его удобным для переноски. Перемещая магниты по верхней крышке фотобокса, можно легко отрегулировать положение светодиодной ленты, что позволит выбрать необходимое расположение подсветки без необходимости перемещения объекта съемки. Питание подсветки осуществляется с помощью USB кабеля, подключаемого к сетевому адаптеру или внешнему аккумулятору PowerBank (сетевой адаптер и аккумулятор приобретаются отдельно). В комплект Macro Cube 40 LED входят белый, оранжевый и черный фоны.


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Фотобокс Falcon Eyes Macro Cube 40 LED - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2205 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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