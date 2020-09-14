Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 Black

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|Официальная гарантия производителя — 1год
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Xiaomi
|Тип товара
|Фитнес-браслет
|Поддержка платформ
|Android 4.4, iOS 9
|Мониторинг
|калорий, сна, физической активности
|Наличие экрана
|есть
|Датчики
|акселерометр, гироскоп, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса
|Вибрация
|есть
|Регулировка длины браслета/ремешка
|есть
|Сменный браслет/ремешок
|да
|Цвета браслета, ремешка
|черный
|Влагозащита
|есть
|Вес, кг
|0.022
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14.09.2020
Отличный гаджет за свою стоимость, в китайской версии есть NFC
Недостатки:
Быстро разнашивается ремешок, но это не проблема.
Комментарий:
Отличный товар за свою стоимость иногда можно поймать по скидке около 1500
03.05.2020
Аккуратные. Красиво смотрятся на руке. Лёгкие. Хорошая цена.
Недостатки:
Маленький экран
Комментарий:
Брала в подарок сестре. Она очень довольна
03.05.2020
цена и качество исполнения
Недостатки:
пока нет, единственное долго искал телефон, но все же нашел
Комментарий:
за такие деньги и с такими функциями грех жаловаться
28.03.2020
1) Цена 2) Время работы без подзарядки (около 20 дней при всех включенных функциях и постоянной связью с телефоном) 3) Функционал 4) Разнообразие недорогих аксессуаров
Недостатки:
1) Иногда долго "знакомится" с телефоном 2) На низких уровнях заряда (менее 16) может некорректно отображать заряд 3) На некоторых устаревающих моделях телефонов (типа Samsung J5) могут быть проблемы с авторизацией и соединением в MiFit, лечится установкой и авторизацией с более нового телефона.
Комментарий:
Ставлю 5, так как по соотношению цена/качество это лучшее, что есть на рынке, имхо.
18.11.2019
Красивые, большой цветной экран, можно устанавливать сторонние экраны, подходят так же различные сторонние приложения, быстро подключился к Mi Fit, невеликая цена. Подходят браслеты от предыдущих версий браслета. Водоустойчивый.
Комментарий:
Можно покупать китайскую версию - браслет сразу обновляется при первом подключении и устанавливается русский язык. Стекло вроде бы как закаленное, посмотрим будет ли быстро царапаться